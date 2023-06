"Astérix irréductible", pour la gauche. "Che Guevara de la Marne" pour la droite. Le député du groupe LIOT Charles de Courson a déposé une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Le texte devrait être examiné et voté le 8 juin dans l'hémicycle.

À moins que la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet ne fasse recours à l'article 40 de la Constitution. Cet article stipule que toute proposition de loi parlementaire ne doit pas créer de charge financière nouvelle pour l'État.

Invité de RTL, Charles de Courson affirme avoir "toujours été favorable à la réforme des retraites". "Mais ce qu'il fallait, c'était encourager nos concitoyens à travailler plus longtemps par des moyens que nous avons d'ailleurs proposés à Elisabeth Borne", a-t-il ajouté. Selon l'élu de la Marne, "ce texte est fondamentalement injuste puisque les 18 milliards d'économies sont supportés par les gens les plus modestes et qui ont les carrières les plus modestes. Vous remarquerez que le gouvernement n'ose même plus parler de la justice de sa réforme".



Ce que nous contestons, c'est la façon dont cela a été fait contre tous les syndicats, y compris les plus réformistes. Charles de Courson, député LIOT de la Marne

Et d'ajouter : "Ce que nous contestons, c'est la façon dont cela a été fait contre tous les syndicats, y compris les plus réformistes, y compris les plus ouverts, et contre, il faut bien le dire, la majorité des députés à qui on veut retirer la possibilité de voter", a détaillé Charles de Courson.



Selon Charles de Courson, le gouvernement a une démarche qui va à l'encontre de la démocratie. "On a un texte qui a été promulgué par le président qui n'a jamais été voté par l'Assemblée nationale. C'est invraisemblable ce qui se passe et ça continue". L'objectif de sa proposition de loi est donc "d'annuler le fameux article qui augmentait de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite" et autre aussi de "lancer une conférence sociale pour trouver un minimum de consensus sur une réforme des retraites".

À deux jours du possible vote de sa proposition de loi, Charles de Couson explique attendre "avec impatience la position de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet". Si le vote n'a pas lieu, "nous allons déposer d'autres amendements dont nous espérons qu'eux seront recevables pour obliger au vote", a-t-il annoncé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info