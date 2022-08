Nutella, Coca-Cola, Ricard... Les Français restent fidèles à leurs marques malgré l'inflation

Nos petits secrets de consommation révélés au grand jour. L'institut NielsenIQ a référencé les produits de la grande consommation via un classement basé sur le chiffre d'affaires réalisé lors du premier semestre. Et visiblement, les Français aiment beaucoup les boissons. Elles trustent les dix premières places du classement.

Habituée des premières places, la bouteille de 1 L de Ricard arrive de nouveau en tête. On le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La marque, qui fête ses 90 ans d'existence en 2022, a réalisé un chiffre d'affaires de 126.8 millions d'euros.

Cette première place s'explique principalement par le coût élevé, proche de la vingtaine d'euros, d'une bouteille de Ricard. Cette classification de l'institut NielsenIQ ne référence pas les produits les plus vendus en France, mais bien ceux qui ont généré les plus gros chiffres d'affaires.

La marque Cristaline et ses six bouteilles d'1,5 L arrive ensuite avec un montant de 117.8 millions d'euros, loin devant la bouteille de 1,75 L de Coca-Cola. La compagnie américaine, spécialiste des sodas, peut aussi se targuer d'apparaître une seconde fois avec ses canettes. Outre Cristaline, Volvic et Hépar apparaissent aussi dans ce top 10. À noter aussi l'entrée des bières Desperados dans ce classement.

La crise sanitaire et l'inflation n'ont pas bouleversé la domination de certaines marques ."En dépit de l'inflation, les consommateurs veulent continuer à se faire plaisir", note l'Institut, dont l'étude a été révélée par nos confrères du Parisien.

Nutella, Caprice des dieux et beurre Président

L'institut NielsenIQ a aussi dévoilé une liste de références hors boissons. Et le Nutella reste encore très apprécié des Français. La marque de pâte à tartiner arrive encore en tête du classement et devance le fromage Caprice des dieux. Le beurre Président, le café Carte Noire ou les rouleaux de papier de toilette Lotus Confort restent, sur ce premier semestre, des produits avec un fort chiffre d'affaires.

