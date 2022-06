INVITÉ RTL - Législatives 2022 : la Nupes "veut transformer la France en un gigantesque squat", dit Bardella

Le Rassemblement national a progressé au premier tour des législatives en réunissant plus de 20% des voix (13,2% en 2017) mais reste à la troisième place, derrière la majorité sortante et la Nupes. Invité de RTL ce lundi 13 juin, Jordan Bardella, président du RN, a salué "une très grosse percée du Rassemblement national, qui gagne 6 points par rapport à 2017 et l'opportunité de multiplier par 5 le nombre de nos députés".

"Malgré tout le cinéma médiatique autour de Jean-Luc Mélenchon, le total gauche perd un point par rapport à 2017. Il ne peut évidemment pas être Premier ministre. Je dis aux Français, dans 6 jours, c'est l'ultime chance que vous avez de limiter le pouvoir d'Emmanuel Macron", poursuit-il.

Le score de la majorité présidentielle (25%), "dit beaucoup de la manière dont Emmanuel Macron est d'ores et déjà contesté", selon Jordan Bardella. Dimanche soir, Marine Le Pen a appelé ses électeurs à ne pas choisir entre Ensemble ! et la Nupes. Jordan Bardella les appelle "à s'abstenir dans leur choix. À titre personnel, dans un second tour entre La République En Marche et l'extrême gauche, je voterai blanc".

"Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Ce sont des déconstructeurs. Vous avez d'un côté, des gens qui veulent livrer la France aux prédateurs d'en haut et en faire une salle de marchés et de l'autre, des gens qui veulent transformer la France en un gigantesque squat", poursuit le président par intérim du RN.

