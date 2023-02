INVITÉE RTL - Salon de l'agriculture : "Les agriculteurs se sentent sous-considérés", juge Christiane Lambert

À écouter AGRICULTURE - Christiane Lambert est l'invitée de Stéphane Carpentier 00:08:36

Sur RTL, la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Christiane Lambert, est revenue sur la visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Une visite qui a duré toute la journée. Selon elle, "beaucoup de pays européens nous envient un président qui passe autant de temps sur un salon".

Et d'ajouter : "Il a pris le temps d'écouter (les agriculteurs) (...) Aujourd'hui, toute la France, l'Europe et le monde mesurent l'importance de l'alimentation, au moment où la Russie et l'Ukraine ont fermé 30% du blé et 60% du tournesol. Nourrir tous les Français, même en situation de crise, c'est très important."

Christiane Lambert met également en avant le fait que l'agriculture est indispensable : "Il y a de l'agriculture partout en France, même dans les endroits les plus difficiles, les plus en altitude, là où il y a de la neige, là où il faut maintenir les troupeaux dans les alpages. Les agriculteurs sont précieux et irremplaçables, mais malheureusement, ils se sentent sous-considérés".

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé un plan de sobriété sur l'eau, la présidente de la FNSEA est favorable à l'utilisation des eaux usées pour irriguer, comme d'autres pays qui ont des climats plus secs, comme l'Espagne, l'Italie ou Israël. "Il faut rationaliser. Les Français ont réussi à économiser 10% d'énergie quand on leur a dit de faire attention. Un bien rare, il faut le protéger", a-t-elle ajouté. Avec les annonces d'Emmanuel Macron, qui suivent celles des ministres Marc Fesneau et Christophe Béchu, "stockage et sobriété, c'est un discours qui nous convient", a conclu Christiane Lambert.

