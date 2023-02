INVITÉ RTL - Gérald Darmanin : "Mélenchon est millionnaire, moi je ne suis pas millionnaire”

Les tensions entre la Nupes et le gouvernement s'enveniment chaque jour un peu plus, sous fond de réforme des retraites. Le ministre de l'intérieur a lancé les hostilités la semaine dernière dans un entretien au Parisien, dans lequel il accuse l'alliance des partis de gauche de "bordéliser le pays". Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Raquel Garrido : "Il a perdu la bataille des argumentaires", estime la députée qui préfère vouloir "ignorer" le ministre parce qu'il "m'indiffère".

"Elle a de grands discours Mme Garrido, mais elle ne parle pas à ma maman qui est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable, parce qu'elle n'est pas propriétaire de son patrimoine", réagit Gérald Darmanin, invité de Focus Dimanche sur RTL.

"Moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon", poursuit le ministre de l'Intérieur. "M. Mélenchon est propriétaire d'un patrimoine, il est millionnaire. Je suis très heureux pour lui, je ne suis pas jaloux. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. (…) Ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail, du mérite et de l'effort. Ça me donne une petite manière de leur dire d'arrêter leur hypocrisie, ça se voit trop".

