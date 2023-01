Réforme des retraites : quelles différences entre le privé et le public ?

À écouter Réforme des retraites : les réponses à toutes vos questions 00:05:00

62 ou 64 ans ? 25 dernières années ou six derniers mois ? Retraite à taux plein ? Deux systèmes de retraites différents. Que vous soyez salariés dans le privé ou fonctionnaires de l'Etat, le calcul de votre retraite n'est pas soumis aux mêmes conditions.

La route est encore longue pour le gouvernement afin de faire adopter son projet de réforme des retraites. Une manifestation qui devrait être le point de départ d'une contestation sociale est prévue pour le jeudi 19 janvier. Deux jours plus tard - le 21 janvier - la jeunesse a aussi prévu de se mobiliser dans la rue.

Alors que le projet de réforme des retraites sera officiellement présenté en Conseil des ministres le 23 janvier prochain, RTL récapitule les différences entre ces deux systèmes, et ce qui va changer dans le projet de réforme.

Comment est calculé le montant de la pension de retraite ?

Si vous avez travaillé dans le privé, le montant de la pension de retraite est calculé sur les 25 meilleures années de votre carrière. Dans la fonction publique, ce calcul est basé sur les six derniers mois lors d'une carrière.

Que change la réforme des retraites par rapport à l'âge légal de départ à la retraite ? Le texte prévoit un recul de l’âge de départ pour les fonctionnaires et les salariés du privé. Dans la fonction publique, les professeurs vont devoir progressivement partir à la retraite à 64 ans, comme dans le privé.

En ce qui concerne les agents des catégories actives, comme les policiers ou les douaniers, ils ont droit à la retraite aujourd’hui entre 52 et 57 ans. Avec la réforme, eux aussi, partiront 2 ans plus tard d’ici 2030. Donc entre 54 et 59 ans.

Invité de RTL, Gérald Darmanin a expliqué que "c'est normal que tous les Français travaillent plus et les policiers et les gendarmes ne sont pas en dehors des Français". "Aujourd'hui, le gardien de la paix part en retraite officiellement à 52 ans mais en fait il part à 57 ans. Donc passer de 52 à 54 ans, cela ne change rien pour lui. On ne touche pas à sa catégorie active (...) on ne touche pas à son âge et à la décote", a-t-il détaillé.

Dans la fonction publique, il n’est pas possible de travailler au-delà de 67 ans. Or la réforme prévoit de reculer cet âge de départ. Il sera possible de travailler jusqu’à 70 ans et pas au-delà. Comme dans le privé. Ce qui vous permettra d’avoir tous vos trimestres pour une retraite complète et une pension plus importante.

Quelle règle en cas de congé parental ?

Vos enfants vous donnent droit à des trimestres supplémentaires d’assurance retraite. C’est le cas pour les enfants adoptés ou non. Si vous travaillez dans le privé, vous avez droit à 8 trimestres qui vont d’office à la mère : 4 pour la maternité ou l’accueil d’un enfant adopté et 4 pour l’éducation de l’enfant. Si vous êtes fonctionnaires, vous avez droit à 4 trimestres. Ces droits ne changeront pas avec la réforme des retraites.



Une nouveauté est ajoutée au projet de réforme des retraites. Vous pouvez bénéficier de 4 trimestres supplémentaires maximum pour les parents au foyer, ceux qui ont interrompu leur travail pour s’occuper des enfants. Ces trimestres seront pris en compte dans le dispositif carrières longues ce qui n’était pas le cas avant.

