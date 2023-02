Meurtre de Sihem : "C'est absolument terrible", a déclaré Gérald Darmanin

Le corps de de Sihem a été retrouvé ce jeudi 2 février, une semaine après sa disparition dans le Gard. La découverte a été permise grâce aux indications du principal suspect lors de sa garde à vue, un proche de la jeune fille. "C'est absolument terrible. Il y a une enquête judiciaire qui est confiée à la gendarmerie nationale", a déclaré Gérald Darmanin au micro de RTL.

"On voit bien que, je l'ai dit quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, mais, nourri de mes expériences d'élu local, il y a une violence de plus en plus forte dans la société et personne ne peut le nier. Plusieurs m'ont traité naïf, au mauvais sens du terme, et disaient parfois que je jetais de l'huile sur le feu alors que je ne faisais que dénoncer ce qui se passait. Mais encore une fois, j'essaie de parler franchement", s'est vanté le ministre de l'Intérieur.

Le principal suspect, âgé de 39 ans, a reconnu mercredi 1er février au soir avoir tué la jeune fille en l'étouffant. Il a conduit les policiers vers le corps peu après sa garde à vue, dans un bois situé dans la commune des Salles-du-Gardon, un village proche du lieu de résidence de Sihem.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info