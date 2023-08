INVITÉ RTL - Émeutes : "Le traumatisme est fort", confie le maire de L'Haÿ-Les-Roses deux mois après l'attaque de son domicile

Dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier, le domicile du maire LR de L'Haÿ-Les-Roses (Val-de-Marne) a été attaqué à la voiture-bélier. La France était alors en proie aux émeutes à la suite de la mort de Nahel, tué par un policier. Une fois arrivés dans le jardin de l'édile, les émeutiers ont incendié un véhicule et les flammes se sont propagées à la maison, où dormaient l'épouse et les enfants de Vincent Jeanbrun, forcés de fuir, apeurés. Près de deux mois après, comment vont-ils ?

"Le plus dur est passé", confie le maire de L'Haÿ-Les-Roses au micro de RTL. "L'été a permis de se retrouver mais le traumatisme est fort, ça va prendre du temps de se reconstruire", poursuit Vincent Jeanbrun. "On se rassure en se disant que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort", ajoute l'édile, qui raconte avoir voulu "tout arrêter".

"Quand j'ai rejoint ma femme à l'hôpital (le soir de l'attaque, ndlr), mes premiers mots ont été : 'Si tu veux on arrête tout'. Rien ne vaut la peine de mettre en péril la vie de sa famille. Mais c'est ma femme qui m'a dit : 'C'est hors de question qu'on arrête, si on arrête un jour c'est parce qu'on l'aura choisi, pas parce qu'on a peur, on ne peut pas les laisser gagner".

Au micro de RTL, Vincent Jeanbrun tient à remercier "les milliers et milliers de personnes qui nous ont adressé soutien et solidarité, ça nous a beaucoup aidé".

