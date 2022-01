INVITÉ RTL - Droits de succession : Mélenchon propose un statut "d'adoption sociale"

Les droits de succession sont un sujet important dans la campagne présidentielle. "Nous sommes le pays de l'OCDE qui taxe le plus les successions", disait Valérie Pécresse sur RTL le 3 janvier. Jean-Luc Mélenchon lui, cible les plus riches et veut une hausse des droits de succession sur les plus gros patrimoines.

Invité ce dimanche du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro, le candidat à la présidentielle a annoncé une imposition totale sur les très gros héritages. "Au-delà de 12 millions d'euros, je prends tout. Si vous n'avez pas 12 millions d'héritages de prévu, vous ne risquez rien avec moi", affirme-t-il. Grâce à cet argent, "chaque étudiant recevra une allocation de 1.063 euros", poursuit le candidat. Une proposition qui concernerait l'ensemble des étudiants du supérieur, en fac ou dans la filière professionnelle.

Une mesure annoncée d'augmentation d'impôts pour les ultrariches qui n'a pas été détaillée sur le plan des chiffres et de ce qu'elle pourrait rapporter aux finances publiques.

L'adoption sociale, nouvelle proposition du candidat Mélenchon

En parallèle, Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce dimanche qu'il voulait instaurer un principe "d'adoption sociale". Un dispositif qui permettrait d'éviter une imposition par l'État lors d'un héritage hors d'une filiation directe.

"Ce serait un partenariat civil", détaille le candidat de gauche. Un contrat moral dans lequel chacun des deux cocontractants s'engagerait à prendre soin l'un de l'autre afin de construire "une société d'entraide", précise Jean-Luc Mélenchon sur RTL - LCI - Le Figaro.