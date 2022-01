Crise en Ukraine : "Il faut s'engager", appelle une vétéran ukrainienne

La menace d'une invasion russe continue de planer sur l'Ukraine. Si la voie diplomatique reste privilégiée pour résoudre ce conflit, les États-Unis ont toutefois décidé de durcir le ton. Le président américain, Joe Biden, a annoncé l'envoi de troupes limitées en Europe de l'est, alors que 100.000 soldats russes sont à la frontière avec l'Ukraine. Du jamais vu depuis la Guerre Froide.

Sur le terrain, on se prépare à l'éventualité d'une nouvelle guerre, huit ans après l'annexion de la Crimée. Katarina, une vétéran prête à s'engager de nouveau, avait déjà servi en 2014 au sein du bataillon des volontaires. Elle était brancardière, c'est elle qui allait chercher les blessés au front.

Aujourd'hui, Katarina demande aux jeunes de s'engager. "Tous les civils doivent se former pour savoir quoi faire s'il y a un danger, ça sauvera des vies. Pour cela, il faut s'engager, savoir au moins prodiguer les premiers secours… Sous la menace, les Ukrainiens doivent tous savoir faire ça", estime Katarina.

Elle souhaite également démystifier Vladimir Poutine et la crainte qu'il inspire pour contrer l'angoisse qui s'est installée dans le pays depuis quelques semaines. "Je ne veux pas qu'il croie qu'on a peur. Nous voulons juste qu'il nous laisse tranquilles, pour toujours", explique-t-elle. "Nous avons de grandes ambitions de développement politique, économique et aussi social". Vladimir Poutine considère toutefois que l'Ukraine et la Russie sont un seul et même peuple et qu'un jour, ils se réuniront comme avant la chute de l'empire soviétique.