Pratique d'un sport : les Jeux Olympiques ont donné envie à 20% des Français

Une belle dynamique sportive : 20% des Français déclarent que les Jeux Olympiques de Tokyo leur ont donné envie d’essayer ou de pratiquer une nouvelle discipline. Le football (39%) et le rugby (38%) sont les sports auxquels les Français s’intéressent le plus, devant l’athlétisme (37%), le cyclisme (36%) et le tennis (35%).

Mais déjà fortement touché par la crise sanitaire, le monde du sport amateur fait face à une nouvelle difficulté en cette rentrée : le passe sanitaire a freiné les inscriptions de près de un Français sur cinq (18%). Il y a enfin de l’espoir en pleine crise du bénévolat sportif : 23% de nos concitoyens seraient prêts à s’investir dans les activités d’un club ou d’une association sportive.

Voici les enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 6 et jeudi 7 octobre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

1. L'impact des JO sur la pratique d'un sport

Même en l’absence de spectateurs lors des épreuves, les Français n’ont pas boudé les Jeux Olympiques de Tokyo et se sont notamment mobilisés autour des exploits français dans

les sports collectifs (basket, handball, volley). France Télévisions a notamment estimé à 50 millions son audience cumulée sur l’ensemble de ses retransmissions estivales, soit 6 millions de plus que l'audience des Jeux de Rio 2016.

Cet intérêt significatif pour la manifestation sportive la plus suivie dans le monde semble aussi avoir généré une dynamique sportive nationale : 20% des Français (et même 46% des 18-24 ans et 34% des 25-34 ans) déclarent que les JO de Tokyo leur ont donné envie d’essayer ou de pratiquer l’un des sports qu’ils ont suivi lors des épreuves. Parmi ceux-ci, 12% déclarent qu’ils pratiquent déjà cette discipline et 8% qu’ils ont envie de l’essayer ou de la pratiquer, soit potentiellement 4 millions supplémentaires de pratiquants.

L'impact des JO sur la pratique d'un sport Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Le foot devant le rugby, l'athlé, le cyclisme et le tennis

Avec 39% de personnes s’y intéressant dans la population (et 47% des ouvriers), le football devance très légèrement le rugby (38%, 41% des 50 ans et plus) dans le classement des disciplines auxquelles les Françaises et les Français s’intéressent le plus. L’athlétisme complète le podium (37% d’intérêt et 55% chez les amateurs de sport).

Parmi les autres sports populaires, on trouve le cyclisme (36% d’intérêt chez les Français, 50% chez les amateurs de sport), le tennis (35% et 50%) et le handball (34% et 53%) dont l’image bénéficie probablement des exploits français à Tokyo (médailles d’or des équipes féminine et masculine).

On trouve ensuite des sports suscitant un intérêt plus limité et peinant à intéresser plus d’un amateur de sport sur deux. Il s’agit de la natation (32% d’intérêt chez les Français, 41% chez les amateurs de sport), du basket (28% et 42%), du judo (27% et 40%), du volley (25% et 38%) et, un cran en dessous, de l’escrime (18% et 26%).

Le foot devant le rugby, l'athlé, le cyclisme et le tennis Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Le passe sanitaire a freiné les inscriptions

Après deux années heurtées par une crise sanitaire qui aura fait chuter le nombre de licenciés, les clubs amateurs doivent faire face à de nouvelles contraintes pour la saison 2021-2022 avec l’entrée en vigueur du passe sanitaire dans les parcours d’adhésion.



Près de un Français sur cinq (18%) et 24% des amateurs de sport déclarent avoir renoncé ou rencontré des difficultés à réaliser une inscription. Le chiffre de personnes freinées s’élève à 34% chez les 25-34 ans et 29% chez les 18-24 ans.



Dans le détail, 12% des Français déclarent avoir rencontré des difficultés pour eux-mêmes et 8% pour leurs enfants.

Le passe sanitaire a freiné les inscriptions Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. De l’espoir en pleine crise du bénévolat sportif

Très largement animées par des intervenants bénévoles et en pleine crise de ressources sur ce plan, les plus de 300.000 associations sportives que compte la France vont devoir se rapprocher des Français dans les prochaines semaines.



En effet, alors que 13% d’entre eux se déclarent déjà investis en tant que bénévoles dans les activités d’un club ou d’une association sportive, 23% disent qu’ils pourraient le faire, et ils sont même 39% chez les 18-24 ans, 33% chez les cadres, 31% chez les 25-34 ans et 26% parmi les habitants de métropoles.

De l’espoir en pleine crise du bénévolat sportif Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL