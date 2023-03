Un militant de Sud-Rail a été blessé jeudi 23 mars lors de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. Le syndicat auquel il appartient a indiqué que le cheminot a été "éborgné" par l'usage d'une grenade de désencerclement, et demande au gouvernement et au préfet de police de Paris de "rendre des comptes".

"Sébastien, un syndicaliste de SUD-Rail, cheminot dans un atelier Matériel depuis plus de 25 ans et père de trois enfants, a été éborgné par la police", indique le syndicat dans un communiqué de presse co-signé avec Solidaires, précisant qu'il a "perdu son œil suite à l'éclat de grenade de désencerclement".

"Les grenades de désencerclement sont répertoriées en catégorie matériel de guerre par le Code la Sécurité Intérieure", affirment les syndicats, qui évoquent le cas d'une manifestante au doigt arraché le même jour à Rouen par une grenade et "condamnent avec la plus grande fermeté ces violences disproportionnées et illégales".

Les deux syndicats, "en lien et soutien avec la famille de notre militant, mettront tout en œuvre afin que cet acte soit puni à la hauteur de son niveau de violence" et appellent à la mobilisation. Interrogé sur les suites judiciaires qu'il entendait donner à cette affaire, Sud-Rail a indiqué à l'Agence France-Presse que "des plaintes vont être déposées", sans plus de précisions à ce stade.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info