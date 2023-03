"Quelle époque !" - Retraites : "Cette réforme est inaudible", lance Laure Calamy

Sur le plateau de Quelle Époque, Laure Calamy est revenue sur la réforme des retraites et sur son passage en force avec l'article 49.3 de la Constitution, et a été très critique vis-à-vis de celle-ci : "Déjà ce passage en force du 49.3 est insupportable. Cette réforme, et retour en arrière, est absolument inaudible. C'est une volonté politique".

Et d'ajouter : "Quand on s'y intéresse, on voit bien à quel point ce sont des mensonges (les arguments donnés par le Gouvernement, ndlr). C'est tout simplement parce qu'on veut privatiser la santé, que les gens paient pour avoir une mutuelle".

L'actrice césarisée pour Antoinette dans les Cévennes a, par ailleurs, fait partie du collectif de 300 "professionnels de la culture" qui ont adressé une lettre Emmanuel Macron pour "le retrait immédiat de la réforme des retraites", dans Libération, mercredi 22 mars. Et elle a réitéré cette demande dans l'émission.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info