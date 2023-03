La SNCF prévoit pour ce mardi 21 mars un trafic assez stable sur les grandes lignes et en province, et du mieux en Île-de-France.

La RATP prévoit une circulation "très perturbée" pour les RER mardi 28 mars, à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. En moyenne, un RER sur deux son prévu sur les lignes A et B. La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements.

Les métros seront également touchés, avec des services raccourcis et réduits de moitié pour les lignes 3, 5, 6, 8, 10, 12 et 13. Les lignes de métro 4, 7 et 11 seront également concernées, dans une moindre mesure. En revanche, "le trafic sera normal sur les réseaux Bus et Tramway", annonce la RATP.



La SNCF annonce sur son site un trafic "fortement perturbé le mardi 28 (mars)" et "recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter ou d’annuler leurs déplacements prévus ce jour-là."

Mais les perturbations commenceront dès ce lundi 27 mars avec 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur 3 et 2 Intercités sur 3, annonce la SNCF. Aucun Intercités ne circulera dans la nuit de lundi à mardi 28 mars, comme lors des précédentes journées de mobilisation.

Des perturbations sont également à prévoir pour le trafic aérien jusqu'à mercredi. Lundi 27 mars, 20% des vols seront concernés aux aéroports d'Orly et Marseille. Des perturbations qui se poursuivront mardi, avec d'autres perturbations à prévoir à Toulouse et à Bordeaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info