INVITÉ RTL - Blanquer : Quatennens dénonce le "mépris" et "l'arrogance" du ministre

Une symbolique qui dérange. Jean-Michel Blanquer est au coeur de la tornade après les révélations de Mediapart sur ses vacances à Ibiza la veille de la rentrée scolaire dans un contexte de crise sanitaire tendue à l'école.

Invité de RTL ce mercredi 19 janvier, Adrien Quatennens estime que "ce qui est en cause, ce n'est pas tant que le ministre prenne des vacances. Il a reconnu le choix symbolique d'Ibiza et vous savez qu'en politique cela a du sens et ça compte".

Le député La France insoumise du Nord, qui demande la démission du ministre de l'Éducation nationale affirme que "ce qui pose problème, c'est le cadre dans lequel ce protocole sanitaire a été élaboré et annoncé". Le numéro 2 du mouvement lancé par Jean-Luc Mélenchon est favorable au maintien des écoles ouvertes. "C'est un objectif, mais à la condition de sécurité sanitaire garantie et donc de l'application de protocole établis", a-t-il ajouté.

Jean-Michel Blanquer est incapable de procéder à l'organisation concrète de la planification Adrien Quatennens, député La France insoumise

Cette demande de démission n'est pas nouvelle pour La France insoumise. "Cela fait deux ans que nous nous évertuons à demander presque chaque semaine à l'Assemblée nationale, devant un ministre qui répond toujours avec une arrogance et un mépris, de faire ce qu'il faut à l'école et d'écouter les enseignants", a-t-il lancé.

Adrien Quatennens propose ainsi d'installer des purificateurs d'air dans les écoles, de dédoubler les classes et éventuellement de réquisitionner des locaux. "Jean-Michel Blanquer est incapable de procéder à l'organisation concrète, méthodique de la planification nécessaire pour que l'école puisse continuer", a-t-il dénoncé.