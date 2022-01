Jean-Michel Blanquer "regrette la symbolique" de ses vacances à Ibiza

Les révélations de Médiapart sur les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza ont provoqué de nombreuses réactions au sein du monde politique. Sans surprise, le ministre de l'Éducation nationale a été interpellé lors des Questions au gouvernement par la députée LR Duby Muller.

Le ministre s'est exprimé au sein de l'Assemblée nationale lors des QAG sur les dernières révélations de Mediapart concernant ses vacances à Ibiza. Il affirme regretter "la symbolique" de ses vacances à Ibiza mais assure que les décisions n'auraient pas été différentes s'il avait été ailleurs". Toutefois, selon une source au sein de l'exécutif confirmant une information de Politico, Nicolas Revel, le directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex, avait déconseillé à M. Blanquer de se rendre aux Baléares au vu du contexte.

"Est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année ? Est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période et que je n'ai pas faits à cause de ça ?" a interrogé le ministre, et dont les parlementaires ont répondu en cœur "Oui". Le ministre a rétorqué : "Non !".

La députée Duby Muller a souligné la colère du personnel éducatif. Elle regrette que Jean Michel Blanquer n'ait pas présenté le protocole plus tôt et de manière concertée, affirmant que la faute du ministre "n'est pas celle d'avoir pris des vacances, mais de ne pas avoir fait vos devoirs de vacances [...]." Elle dénonce ses "consignes incompréhensibles et inapplicables qui ont mis les parents et les élèves dans des situations intenables".

Jean-Michel Blanquer était mis en cause ces dernières jours suite aux révélations de Mediapart sur ses vacances à Ibiza.