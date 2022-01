Jean-Michel Blanquer à Ibiza : la démission du ministre est-elle envisagée ?

Les révélations de Mediapart sur les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza embarrassent au plus haut sommet de l'État. Mais selon un proche du président de la République, la démission de Jean-Michel Blanquer est "une question qui ne se pose même pas". Ce dernier avance trois principaux arguments : la crise sanitaire en cours, la réunion avec les enseignants cette semaine pour recruter de nouveaux professeurs en urgence et la nouvelle grève des écoles, collèges et lycées ce jeudi 20 janvier.

La ligne de l'exécutif est claire : ce n'est pas la peine de s'affaiblir en pleine crise en imposant la démission du ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a "aucun intérêt politique à faire partir Jean-Michel Blanquer aujourd'hui" selon un ténor de la majorité. Le ministre s'apprête donc à faire le dos rond. Dans son entourage, certains lui ont conseillé de présenter ses excuses à l'Assemblée. Ce qu'il a fait.

Hors micro, personne n'a vraiment envie de le défendre. "Et pourquoi pas Cancún au Mexique ?" s'indigne un député. Emmanuel Macron n'a pas réagi officiellement, mais d'après un de ses amis, le Président n'est pas content du tout que son grand rendez-vous sur l'Europe à Strasbourg demain soit parasité par cette nouvelle polémique.