Blanquer à Ibiza : "C'est peut-être, un peu, une erreur", concède le ministre

"C'était peut-être, un peu, une erreur", reconnaît-il. Tout au long de cette journée du 18 janvier, Jean-Michel Blanquer a été dans la polémique. Ce dernier s'est, en effet, rendu du 28 décembre au 1er janvier à Ibiza, juste avant d'annoncer le nouveau protocole sanitaire appliqué dans les écoles, à nos confrères du Parisien.

Invité ce mardi par TF1, le ministre de l'Éducation nationale explique "avoir pris quatre jours de vacances et avoir travaillé pendant ces quatre jours". Pour autant, celui-ci assure comprendre les critiques liées au "symbole" d'Ibiza, ville connue pour ses fêtes en période estivale. "Si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu", a-t-il concédé.

Concernant une démission, le ministre balaie cette éventualité. "C'est un mot que l'on va beaucoup entendre durant cette période électorale", a-t-il estimé.

Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a soutenu son ministre. "J'ai donné des instructions claires : ne pas être à plus de deux heures, deux heures trente de Paris et être joignable à tout moment. Est-ce que Jean-Michel Blanquer a respecté ces instructions ? La réponse est oui", a affirmé Jean Castex.