"Ce que veulent les Français, ce n'est pas la charité, ce sont des aides". Invité de RTL ce mercredi 3 août, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président des sénateurs Les Républicains, s'est exprimé sur l'aide exceptionnelle votée dans la nuit par le Sénat dans le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat.

Initialement prévu pour 7,5 millions de familles modestes, touchant le RSA ou encore les étudiants boursiers, ce coup de pouce au pouvoir d'achat concernera désormais uniquement les travailleurs les plus pauvres (ainsi que les personnes touchant l'allocation adulte handicapé). "Ce seront les travailleurs pauvres qui la toucheront. Ils toucheront plus. On en a marre de petites mesurettes, de petits chèques qui ne signifient rien du tout", a défendu Bruno Retailleau. Il a également ajouté : "Beaucoup de Français qui travaillent, qui triment au travail, en ont marre d'une société où souvent on assiste [...] C'était le message des 'gilets jaunes' souvenez-vous".

Le sénateur de Vendée a donc encouragé les Français à travailler car, pour lui, les emplois ne manquent pas. "Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Le travail, il existe, et c'est important d'inciter les uns et les autres à travailler", a-t-il conclu.

