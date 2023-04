INVITÉ RTL - Armées : "Des réservistes pourront être recrutés jusqu'à 70 ans", annonce Lecornu

"La vraie transformation de notre armée". Invité ce mardi 4 avril à l'antenne de RTL, Sébastien Lecornu veut renforcer les moyens accordés aux réservistes dans l'armée.



Le ministre des Armées présente aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Il prévoit des hausses annuelles de 3 à 4 milliards d'euros du budget des armées, sur fond de retour de la guerre en Europe.

Recruter et augmenter l'âge de départ chez les réservistes sont des éléments "clés" pour le ministre qui donne l'objectif d'atteindre "300.000 militaires à terme, dont 100.000 réservistes". Le ministre des Armées annonce aussi vouloir "rehausser les limites d'âge dans la réserve. On pourra être réserviste dans l’armée française et recruter de nouveaux réservistes jusqu’à 70 ans. Pour certaines fonctions de spécialistes, ce sera 72 ans".

