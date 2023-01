Un adolescent de 16 ans moi est mort poignardé à Thiais dans le Val-de-Marne, près de son lycée. Quatre individus ont été interpellés et devraient être déférés ce mercredi devant la justice. La piste d'une rixe entre bandes rivales est évoquée.

Invité de RTL ce mercredi 18 janvier, Gérald Darmanin a déclaré : "On a effectivement interpellé, ceux qu'on pense être les responsables de ce meurtre, de cet assassinat. Ils ont entre 15 et et 16 ans. Donc ce sont de jeunes gens. On peut penser en effet que les premiers éléments de l'enquête montrent une rixe. Mais on n'en est pas tout à fait certain".

"Ce qui m'interpelle c'est l'âge de ses victimes. Lorsqu'on est à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a des choses que l'on peut faire. Lutter contre la délinquance dans les transports en commun, contre la drogue, contre la criminalité... Il est difficile de se substituer aux parents et au système éducatif et social", a indiqué le ministre de l'Intérieur.



"A mon avis, il y a un problème plus de parents que de police et de justice, lorsqu'à 15 ans quelqu'un tue quelqu'un d'autre", a-t-il ajouté.

