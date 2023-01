Le 22 janvier 2023 commémore les 60 ans du traité franco-allemand, le traité de l'Élysée qui a scellé l'amitié entre les deux pays. Pourtant, depuis quelques mois, les désaccords se multiplient en raison de la guerre en Ukraine. Sébastien Maillard, directeur de l'institut Jacques Delors, est l'invité de RTL, dimanche 22 janvier.

Ce 60ᵉ anniversaire est fêté à 11 heures à la Sorbonne, ensuite un Conseil des ministres franco-allemand est prévu. En face de la France, la coalition allemande ne permet pas la formation d'un couple, comme c'était le cas pour les précédents présidents français. "On parle vraiment au trois [partis] et non plus qu'au chancelier", a détaillé Stéphane Maillard.

La France est attachée à la notion de "couple franco-allemand", tandis qu'en Allemagne, on parle de "moteur". "Un moteur qui est là pour donner de l'impulsion politique à l'intégration européenne. C'est une relation bilatérale étroite", a précisé le directeur de l'institut Jacques Delors.

