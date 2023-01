ÉDITO - Traité franco-allemand : "Les mésententes s’accumulent", estime Lenglet

Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz se retrouvent dimanche 22 janvier à Paris pour fêter l’anniversaire du traité franco-allemand de l’Élysée. Un traité qui avait scellé la réconciliation entre la France et l’Allemagne après la guerre en 1963, signé par De Gaulle et Konrad Adenauer. Or, après soixante ans d’amitié qui n’ont certes pas toujours été paisibles, les signes de divergence et d’agacement mutuel se multiplient.

D’abord, la relation personnelle entre les deux hommes n’est pas très bonne. Pour les Allemands, Macron est la caricature du Français : hâbleur, pas très sérieux en matière de finances publiques, toujours prompt aux envolées lyriques tout en tirant la couverture à lui. Scholz, de son côté, est un Allemand du Nord, ex-maire de la ville hanséatique et brumeuse de Hambourg. Quand on lui parle, il y a toujours quelques secondes avant sa réponse, comme si c’était avec une liaison satellite avec l’autre bout du monde. Son apparence bonhomme dissimule une volonté farouche pour défendre "Deutschland uber alles" l’Allemagne avant tout.



Les mésententes s’accumulent

L’Allemagne a tout fait pour torpiller le nucléaire en Europe, et le nôtre en particulier. Les naïfs y voyaient la crainte de l’accident atomique ; les autres, parmi lesquels des ministres français éminents, pointent une volonté délibérée de saper un avantage compétitif de l’industrie tricolore. Et les deux pays divergent profondément sur l’organisation du marché européen de l’énergie demain. Sur les livraisons d’armes à l’Ukraine. Sur la construction de l’avion du futur, chacun des deux pays voulant récupérer la maîtrise du projet. Sur la réponse à apporter aux mesures protectionnistes américaines.

Sur ce dernier sujet, notre intérêt n'est pas commun. Pour Paris, il faut mettre sur pied le même genre d’arsenal que l’Inflation Reduction Act de Joe Biden, qui octroie près de 400 milliards de subventions aux industriels s’installant aux États-Unis. Des dispositions qui peuvent aspirer sur le sol américain toute une partie de l’industrie européenne. C’est le plan Marshall à l’envers. D’autant que ces subventions s’ajoutent à une autre séduction, la faiblesse des prix de l’énergie aux États-Unis. Mais Berlin ne veut pas d’un tel dispositif, par crainte de mesures de rétorsion commerciale qui pénaliseraient ses exportations.

A chaque nouveau couple, on a redouté le divorce

Cette fois-ci, un autre facteur joue. Pour la première fois depuis la réunification, l’Allemagne et son modèle sont déstabilisés. La sécurité stratégique et militaire du pays avait été confiée aux États-Unis, voilà que le retour de la guerre à nos portes lui impose de s’équiper en matière de défense. Elle avait construit sa compétitivité sur l’énergie russe, celle-ci est désormais interdite. Sa croissance était tirée par les exportations en Chine et en Amérique, la première ralentit et la seconde se referme. Sans oublier le retour de l’inflation, une vieille camarade chez nous, en France, une horreur outre-Rhin, à cause des souvenirs laissés par l’hyperinflation d’avant le nazisme. Une Allemagne inquiète sera-t-elle aussi européenne qu’une Allemagne prospère ? C’est la question qui nous attend pour les années qui viennent.



