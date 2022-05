Investiture d'Emmanuel Macron : qu’est-ce que ce gros collier qui lui est remis ?

La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron se déroule ce samedi 7 mai. Celle-ci "s'inscrit dans un long chemin de traditions politiques et historiques", dont "le président est le dépositaire", a expliqué l'Élysée. Parmi ces traditions, on retrouve notamment la présentation du grand collier de la Légion d'honneur.

Cet ornement fera, à nouveau, d'Emmanuel Macron le Grand maître de la Légion d'honneur. Ce bijou en or massif pèse un kilogramme. Il comporte 16 maillons qui représentent les grandes activités de la nation : l'armée, l'industrie, la musique ou encore le commerce.

Tous les cinq ans, une nouvelle gravure est inscrite sur le collier. On peut y lire le le nom du nouveau président élu et la date du jour de l'investiture sur l'un des seize maillons du grand collier de la Légion d'honneur. À compter de ce samedi, il ne reste plus que deux maillons vierges. Le dernier nom sera gravé en 2032. Depuis l'investiture de Georges Pompidou, en 1969, plus aucun président ne l'a porté autour du cou.

