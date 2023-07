Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, lors de son interview pour TF1 et France 2 le lundi 24 juillet 2023

Que faut-il retenir des 100 jours d'apaisement ? Lors d'une interview auprès de nos confrères de TF1 et France 2 ce lundi 24 juillet à 13h, le président de la République a eu l'occasion de dresser un premier bilan de son second mandat. Suite aux élections législatives de 2022, Emmanuel Macron n'a été appuyé que d'une majorité relative au sein de l'Assemblée nationale, avec 157 députés. Malgré ce nombre, le chef de l'État a estimé "qu'il n'y avait pas de majorité de rechange".



"Je ne crois pas aux coalitions formelles", a estimé Emmanuel Macron. "Il y a eu parfois des jours avec et il y a eu aussi des jours sans", a ajouté le président de la République depuis Nouméa. "Il n'y a pas eu la formalisation d'accords de gouvernement, même avec des groupes parlementaires", a observé le chef de l'État, malgré que "la Première ministre a essayé".

Sur les deux leçons tirées par le président, la première est "qu'il n'y avait pas de majorité de rechange", notamment d'après lui car les motions de censure ont échoué suite au 49.3 d'Élisabeth Borne sur le texte des retraites. Malgré tout, "il y a eu des majorités d'échange, texte par texte, le gouvernement a su bâtir des majorités pour les faire passer. Nous avons fait voter plus de textes qu'il y a cinq ans au même moment", souligne-t-il.



Les prochains textes votés à l'Assemblée nationale

Il affirme néanmoins avoir pu avancer sur les quatre grands chantiers, le plein emploi, la planification écologique, l'efficacité des services publics et le régalien, entamés avec ces 100 jours post-réforme des retraites. Selon lui, de nombreux textes ont été votés dans l'Hémicycle dans ce sens malgré cette majorité relative. "Le gouvernement a avancé, décidé, fais passer des textes, été efficace", énumère-t-il, "ce qui justifie ce choix de confiance pour Madame la Première ministre".

Ce nouveau gouvernement d'Élisabeth Borne signe aussi la fin des 100 jours du président, mais de nombreux gros dossiers sont d'ores et déjà prévus à la rentrée, comme le projet de loi sur l'immigration. Emmanuel Macron précise avoir "bon espoir que les oppositions républicaines qui veulent que le pays soit mieux protégé dans ses frontières, (...), et intègre mieux ceux qui sont là et aident la Nation à réussir, qu'en bonne foi, elles nous aident à bâtir un texte". Il a également précisé qu'il n'exclurait pas de recourir au 49.3 pour le faire adopter sans vote, au nom de "l'efficacité".