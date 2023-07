Emmanuel Macron va s'exprimer ce lundi 24 juillet, à 13 heures, lors d'une interview aux journaux télévisés de TF1 et France 2, depuis la Nouvelle-Calédonie. Plus de 16.000 kilomètres entre Paris et Nouméa, le président de la République pouvait difficilement faire plus loin. Une interview qui s'est décidée à la dernière minute, puisqu'elle n'avait toujours pas été annoncée lors de l'atterrissage en Nouvelle-Calédonie.

On évoquait la possibilité d'une lettre aux Français, ou bien d'une interview dans la presse quotidienne régionale. Les communicants du Président ont donc choisi une interview au journal de 13 heures, un format qu'il avait déjà choisi au sortir de la réforme des retraites.

Emmanuel Macron devrait d'abord revenir sur le remaniement qui a eu lieu cette semaine. Un remaniement dans la continuité, mais pour plus d'efficacité, a-t-il dit à ses ministres vendredi. À la clé, onze changements, avec la promotion, notamment, de Gabriel Attal, nommé ministre de l'Éducation nationale. Le chef de l'État devrait également faire le bilan des "cent jours d'apaisement" qu'il avait promis aux Français, au mois d'avril.

Et puis Emmanuel Macron devrait dresser le cap pour les prochaines semaines, avec ses priorités, maintes et maintes fois évoquées : la santé, l'école, la sécurité, et le budget 2024. Il est difficile de s'imaginer qu'il pourrait demander des efforts aux Français, sous le soleil de la Nouvelle-Calédonie.

