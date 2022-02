Chasse : quelles sont les règles à respecter ?

Une jeune randonneuse a été victime d'une balle perdue le 19 février dans le Cantal. Il s'agit du troisième accident de chasse de la sorte depuis le début de l'année 2022. Ce drame ravive de nouveau le débat autour de l'interdiction de la chasse les week-ends et jours fériés, prônée par le candidat EELV Yannick Jadot.

Les nombreuses critiques envers la liberté de cette pratique traditionnelle, acquise lors de la Révolution française, pointent surtout des failles sécuritaires. Pourtant, les chasseurs sont soumis à de nombreuses règles qu'ils doivent respecter pour que leur activité s'effectue en toute sérénité pour tous et en particulier pour ceux qui ne chassent pas.

À commencer par le fameux permis de chasse. Tout chasseur doit en posséder un. Comme le permis de conduire, l'examen ne doit pas être renouvelé. Depuis le 1er janvier 2014, ce dernier comporte une épreuve avec des exercices pratiques et des questions théoriques. Il peut être obtenu à partir de 16 ans et certains mineurs peuvent bénéficier d'une autorisation de chasser accompagnés à partir de 15 ans. Ce permis devra être accompagné d'un certificat médical et d'une assurance. Une remise à niveau portant sur les règles élémentaires de sécurité est obligatoire tous les dix ans depuis 2020.

L'obligation de répertorier ses armes de catégorie C

Les chasseurs utilisent, en fonction du gibier visé, des armes différentes. Que ce soient des fusils à feu d'épaule à répétition semi-automatique ou des fusils à feu à répétition manuelle, ces armes sont répertoriées en catégorie C. Toutes doivent être déclarées. Depuis le 8 février dernier, les détenteurs des 5,4 millions d'armes à feu en France doivent enregistrer leur(s) arme(s) sur le système d'information sur les armes (SIA) qui permettra un meilleur contrôle de l'État et facilitera les démarches pour les chasseurs.

Sans déclaration, les chasseurs s'exposent à une peine de 2 ans de prison et une amende de 30.000 euros.



Chaque année, les adeptes doivent respecter des périodes de chasse bien précises définies par arrêté préfectoral. Les différentes dates sont répertoriées sur le site des Chasseurs de France.

Ils doivent évidemment respecter certaines règles de sécurité pour prévenir tout incident entre chasseurs ou impliquant des civils. Dans la plupart des départements, il est demandé - ou recommandé - de porter des accessoires fluorescents comme une casquette, un brassard ou un gilet.

Dans les bois, quand un chasseur croise un cueilleur de champignons ou un promeneur, il doit obligatoirement ouvrir et décharger son arme. D'ailleurs, les chasseurs doivent prévenir de leur activité en installant des panneaux d'informations de chasse en cours le long des routes et des chemins. Enfin, il est interdit de tirer en direction d'une habitation, d'une route, de lieux publics ou d'aménagements comme les lignes téléphoniques et EDF.