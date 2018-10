Inondations dans l'Aude : Emmanuel Macron va se rendre sur place lundi

publié le 18/10/2018 à 14:27

Emmanuel Macron se rendra dans l'Aude lundi 22 octobre "auprès des sinistrés" et pour y rencontrer "des élus locaux et des forces de secours et de sécurité", après les graves inondations qui ont fait 14 morts et 75 blessés, a indiqué l'Élysée jeudi 18 octobre.



L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes de l'Aude touchées en début de semaine. "L'épisode méditerranéen de type cévenol" qui a frappé l'Aude figure parmi les intempéries les plus meurtrières depuis une dizaine d'années en France.

Le Premier ministre Édouard Philippe s'était déjà rendu sur place lundi avec le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Ils étaient notamment allés à la rencontre de plusieurs habitants sinistrés de la petite commune de Villegailhenc (1.600 habitants), où deux personnes sont décédées.

L'Élysée avait déclaré, lundi 15 octobre, que le président Macron, qui se trouvait jeudi à un sommet européen à Bruxelles, se rendrait "dès que possible" dans l'Aude. "L'événement météorologique avant été anticipé, pas son intensité, pas le déroulement chronologique de sa manifestation, ce qui a rendu le phénomène plus grave encore que ce qui avait été imaginé", a déclaré M. Philippe, mardi 16 octobre à l'Assemblée.