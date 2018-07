publié le 29/01/2017 à 19:22

Dimanche 29 janvier, a lieu le second tour de la primaire de la gauche dans lequel s'affrontent Manuel Valls et Benoît Hamon. De 9 heures à 19 heures, les français peuvent se rendre dans les 7.530 bureaux de vote ouverts.



Selon les organisateurs de la primaire de la Belle Alliance Populaire le second tour a attiré exactement 1.306.852 votants à 17 heures sur 75% des bureaux de vote. Soit une hausse de la participation de 22,8% par rapport au premier tour, à la même heure. Christophe Borgel, le député socialiste en charge de l'organisation de cette primaire a assuré : "Nous serons à la clôture entre 1,7 et 2 millions de votants".

On rappelle que le premier tour de la primaire de la gauche qui avait eu lieu dimanche 22 janvier et qui avait opposé Benoît Hamon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias avait réuni au moins 1 million de votants à 17h.

Le nombre de participants dimanche 29 janvier est beaucoup moins important que celui de la primaire de la gauche en octobre 2011. En effet, le 16 octobre 2011, le second tour de la primaire du PS qui avait opposé François Hollande à Martine Aubry avait rassemblé, à 17h25, 1.717 million de votants.