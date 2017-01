MINUTE PAR MINUTE - Plus que quelques heures de suspense avant de connaître le nom des deux finalistes du scrutin.

Crédit : AFP Les sept candidats de la primaire de la gauche

par La rédaction numérique de RTL publié le 22/01/2017 à 08:30

Après trois semaines de campagne intensive, marquées par les meetings et surtout trois débats radiotélévisés, c'est le jour J pour les sept candidats à la primaire de la gauche. De 9h à 19h ce dimanche 22 janvier, les électeurs de gauche départagent Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, Vincent Peillon, François de Rugy et Manuel Valls. Dans la soirée, nous connaîtrons le nom des deux candidats qualifiés pour le second tour du scrutin, organisé par la Belle Alliance populaire - le Parti socialiste et ses alliés.



Préparée au départ pour dynamiter la candidature de François Hollande à un second mandat, la primaire a finalement donné lieu à un tout autre scénario avec des déclarations de candidature à la dernière minute. La campagne a été émaillée de tensions entre les candidats. Les attaques se sont essentiellement concentrées sur Benoît Hamon, en forte progression dans les sondages, et son idée de revenu universel d'existence. En parallèle, tous les candidats ont été snobés par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui ont refusé de participer à cette primaire.

Suivez le déroulement du premier tour :

10h00 - Jean-Christophe Cambadélis et Bernard Cazeneuve ont voté. Le Premier secrétaire du Parti socialiste et le Premier ministre se sont rendus au siège du parti, rue de Solférino à Paris.



9h35 - Les premiers bulletins ont été glissés dans les urnes. Des photos en témoignent sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #PrimaireGauche.

9h15 - Dans les Antilles, on a déjà voté. En effet, les bureaux de vote en Martinique et en Guadeloupe étaient ouverts samedi. En revanche, on vote bien ce dimanche à Mayotte et en Nouvelle-Caléodnie (9h-19h), ainsi qu'à la Réunion (8h-18h).



9h05 - Les premiers chiffres sur la participation sont attendus à midi. Un nouveau point d'étape sera ensuite établi à 17 heures. Les organisateurs espèrent qu'une forte mobilisation des électeurs donnera au candidat choisi l'élan indispensable pour déjouer les pronostics et s'immiscer au second tour de la présidentielle.



9h00 - Tous les bureaux de vote sont ouverts en France métropolitaine. Ils le seront jusqu'à 19 heures. Pour trouver votre bureau de vote, les organisateurs proposent un moteur de recherche sur le site officiel de la primaire.



8h50 - François Hollande "ne veut pas faire de commentaires". En visite officielle au Chili, le président de la République s'est refusé à évoquer la primaire de la gauche. "Je m'intéresse à la vie politique française", a-t-il simplement répondu, ajoutant : "Si c'était le contraire, on dirait qu'il y a un problème". Compte tenu de son déplacement, le chef de l'État ne pourra donc pas voter pour le premier tour ce dimanche. À la place, il ira visiter la maison familiale de l'ancien président chilien Salvador Allende.



8h40 - Comment voter ? Rien de plus simple : il suffit de signer la charte d'adhésion aux valeurs de la gauche et de l'écologie, de se munir de sa pièce d'identité, de sa carte d'électeur et de verser la somme de 1 euro. Le mode d'emploi est à lire ici.



8h30 - 7.530 bureaux de vote ouvrent à 9 heures pour permettre aux électeurs de gauche de participer à ce scrutin. En comparaison, 10.228 bureaux de vote avaient été réquisitionnés pour chaque tour de la primaire de la droite et du centre.



8h20 - Bonjour et bienvenue dans ce live, pour suivre sur RTL.fr le premier tour de la primaire de la gauche.