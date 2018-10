et Ryad Ouslimani

publié le 11/10/2018 à 07:31

Les élus de l'Indre ne veulent pas voir la maternité du Blanc fermer. Et pour se faire entendre, ils n'hésitent pas mener des actions, dont une forte jeudi 11 octobre. Une soixantaine d'élus présenteront leur démission dans la soirée afin de protester contre la fin de l'activité dans ce service, au sein duquel aucun acte n'est pratiqué depuis le mois de juin.



"Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous demandons avec le Comité de défense de l'hôpital du Blanc, à rencontrer la ministre. Parce que c'est elle, et elle seule, qui détient la clé et peut nous permettre de discuter", explique sur RTL Laurent Laroche, maire de Bélâbre.

"La ministre (Agnès Buzyn) refuse de nous rencontrer, et ce geste symbolique de déposer nos écharpes c'est à la fois une action importante mais aussi un acte de détresse", assure-t-il. "On est à une heure de Poitiers, on est à une heure de Châteauroux", explique l'édile pour illustrer le temps de trajet pour une femme qui doit accoucher.