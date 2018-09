et Thibaut Deleaz

publié le 18/09/2018 à 20:09

Emmanuel Macron a présenté son plan santé mardi 18 septembre et veut notamment rapprocher les médecins "de ville" des hôpitaux. "On s'attaque à un sujet majeur qui est un problème en France depuis des années", salue sur RTL Martin Hirsch, directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).



"Un patient qui a une maladie qui peut durer des années (...) peut avoir un séjour à l'hôpital et être renvoyé chez lui sans savoir vers qui se tourner pour la suite", explique Martin Hirsch. Une séparation dont "les médecins souffrent", assure-t-il. "Ils aspirent à arrêter de travailler dans leur coin."

Quant à l'évaluation des hôpitaux par les patients, proposée par Emmanuel Macron, le directeur de l'AP-HP trouve l'idée bonne. "Ces enquêtes, on les fait déjà. Les patients nous disent par exemple que l'alimentation n'est pas bonne", ce que l'hôpital peut corriger, explique Martin Hirsch.

"Les malades sont des gens censés comme les autres, qui ont des choses à nous dire", souligne-t-il. "C'est normal qu'un hôpital ne soit pas noté que par des experts mais aussi par ceux qui y vont."