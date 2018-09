publié le 26/09/2018 à 21:40

La nuit du 26 au 27 septembre 2014, Xynthia est morte en couche à la maternité d’Orthez, à cause de l’erreur médicale d'une anesthésiste. Ce soir-là, elle était fortement alcoolisée. En juillet 2018, la justice a conclu l’instruction du dossier. L’anesthésiste, l’hôpital d’Orthez et la clinique Labat, ont été mis en examen.



Son fils, lui, a survécu et a aujourd’hui quatre ans. "On a avancé, on a fait ce qu’on devait faire. Mon fils va très bien, il grandit très bien. C’est un petit garçon très enthousiaste sur la vie. Moi aussi j’ai continué à avancer, pour lui, pour nous", témoigne Yannick, veuf de Xynthia et père de l’enfant.

La grossesse de Xynthia s’était pourtant déroulée sans problème. "La grossesse s’était super bien passé. (…) Une grossesse dans de super conditions, sans aucun souci. On a avait hâte de voir notre enfant arriver", se souvient Yannick.

Mais tout a basculé la nuit du 26 au 27 septembre 2014. "On avait trouvé l’anesthésiste assez bizarre, on en avait rigolé avec Xynthia. Il était excentrique, un peu bizarre, pas dans son état normal, mais on n’avait pas mis ça sur le compte de l’alcool", confie Yannick.



Aujourd’hui il appelle tous les protagonistes de l’affaire à "prendre leurs responsabilités". "On a été victime d’un système d’hôpital-clinique low-cost. On est que des pions dans cette histoire-là", termine-t-il.