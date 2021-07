Incendie dans l'Aude : "On a vraiment eu très chaud", estime le maire de Fontcouverte

Crédit : Francois Laurens / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Dans l'Aude, un incendie s'est déclaré dans le secteur de la montagne d'Alaric samedi 24 juillet. Depuis, plus de 800 pompiers sont sur place pour tenter de maîtriser les flammes qui ont déjà parcouru plus de 850 hectares. Ce feu n'est pas sans conséquence : des coupures d'électricité ont été observées en France, en Espagne et au Portugal. Une centaine d'habitants de Fontcouverte ont également dû être évacués.

"On a vraiment eu très chaud", confie le maire de la commune, Jacques Contiès. Selon lui, les dégâts provoqués par les flammes auraient pu être pires, mais "les propriétaires ont appliqué toutes les consignes de sécurité". L'élu évoque également "la rapidité des moyens d'action mis en œuvre" qui ont permis "d'éviter le pire".

"Les habitants concernés ont pu regagner leur habitation dans la soirée de samedi", poursuit l'élu. Tandis que le feu a repris et que les pompiers ne sont pas encore parvenus à "fixer" l'incendie, "nous avons ouvert la salle polyvalente pour accueillir les troupes qui se relayent et ont passé toute la nuit sur le feu sans relâche", indique Jacques Contiès. Il précise que les rotations des bombardiers d'eau vont reprendre, l'hélicoptère étant quant à lui "déjà en action" pour venir à bout des flammes.