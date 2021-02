et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/02/2021 à 17:06

François Bayrou a plaidé pour un "plan Marshall", afin de reconstruire l'appareil productif en période de "guerre", sur le front du coronavirus. Le président du MoDem milite pour "un plan de reconquête", un plan Marshall, comme après-guerre". Il souhaite par ce biais "soutenir toutes les forces du pays, des entreprises aux familles, dans la guerre sur le front de l'épidémie".

Le Haut-commissariat au Plan qu'il dirige "proposera une approche dès la semaine prochaine" mais "ce sera l'œuvre de la décennie dans laquelle nous sommes" avec "un horizon au moins à trois ans", a-t-il précisé dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Selon lui, "les Français doivent être capables de financer" ce plan car "nous avons l'immense chance de pouvoir emprunter à des taux zéro".

Il a toutefois mis en garde contre l'"énorme faute" que constituerait le non-remboursement de cette dette car, "à l'instant où vous dites 'je ne rembourserai pas', vous ne pouvez plus jamais emprunter un euro".

Et d'ajouter : "Nous aurons des impôts, oui nous aurons des taxes, le jour où nous aurons une économie qui aura retrouvé sa puissance. L'urgence est de se rendre compte tous ensemble, état et entreprises privés, que nous avons à rendre à la phrase la capacité économique dont on a besoin pour financer cette solidarité".