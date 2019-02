publié le 25/02/2019 à 19:49

Du côté de Matignon, il fallait réagir rapidement et ne pas laisser prospérer l'idée que le gouvernement avait l'intention de faire passer les plus démunis à la caisse. C'était explosif. Mais ce n'est pas forcément un couac gouvernemental. L'interview de Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires dans le JDD, n'est pas arrivée par inadvertance.



Comme tous les entretiens de presse écrite donnés par un ministre, il a été relu par les services du Premier ministre qui n'ont pas jugé utile de le rectifier. Pourquoi ? Car beaucoup de Français pensent de la sorte et le disent dans les débats. Avec les "gilets jaunes", c'est la France qui souffre, qui a du mal à assurer ses fins de mois, qui réclame du pouvoir d'achat et une fiscalité qui fait payer les riches, qui s'exprime.

Et dans le grand débat, on voir apparaître une France plus aisée, pas forcément très riche mais une vraie classe moyenne qui gagne environ 4.000 euros par mois, qui paye la TVA, la CSG et en plus, l'impôt sur le revenu. Cette France-là trouve injuste d'être montrée du doigt alors qu'elle finance au maximum les prestations sociales qui bénéficient au plus démunis. Le gouvernement s'intéresse aussi à cette France-là et veut lui parler.