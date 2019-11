publié le 13/11/2019 à 16:02

L'illustration d'une fracture au sein de la majorité. La députée La République En Marche de la 15e circonscription du Nord Jennifer de Temmerman a annoncé quitter le groupe du parti présidentiel à l'Assemblée, sur Twitter, ce mercredi 13 novembre.

Dans un post intitulé "Pourquoi je pars", l'élue explique avoir perdu espoir en la majorité. "Cet espoir s'est érodé aux vents contradictoires du groupe auquel je suis restée fidèle", écrit-elle en indiquant avoir interpellé ses collègues de la majorité en leur demandant : "Où est notre âme".

Le point de rupture pour Jennifer de Temmerman avec La République En Marche a été l'immigration et plus précisément les mesures annoncées par le gouvernement. "Je ne retrouve pas notre âme dans certaines mesures, comme celles concernant l'AME (l'aide médicale d'État, ndlr), qui confortent les discours d'extrême droite tenus depuis des années. Si finalement, ces amendements changent en réalité peu de choses à la situation actuelle, c'est que leur objectif n'est pas là. C'est un autre message que nous envoie le gouvernement à travers leurs dépôts. Où allons-nous", s'agace-t-elle.

« Parfois, le combat se mène autrement. Pour porter les Objectifs de Développement Durable, pour les droits humains, pour la démocratie, je vais continuer d'agir. »

La députée La République En Marche affirme ne plus reconnaître l'action du gouvernement et l'impulsion donné lors du discours de politique générale. "Au fil des jours, je n'ai pas retrouvé le cap donné par notre premier ministre Édouard Philippe, lors du premier discours de politique générale. Je ne retrouve pas l'espérance que faisaient naître en moi les mots du président de la République, Emmanuel Macron en 2017. Ainsi, Jennifer de Temmerman estime que "l'espoir est vain".

L'immigration un sujet clivant au sein de LaREM

Le sujet de l'immigration concentre les courants qui ont du mal à coexister au sein de La République En Marche. Onze députés de la majorité avaient co-signé le 7 novembre dernier, une tribune pour s'opposer aux mesures prévues par le gouvernement sur l'immigration concernant la santé et notamment l'AME, plaidant pour ne pas céder "à l'urgence et à la facilité".

Jennifer de Temmerman avait signé cette tribune. "Nous ne pouvons laisser croire que réduire cette aide aux dépens de la santé des plus vulnérables soulagerait notre système de solidarité nationale", plaident les signataires parmi lesquels figurent Martine Wonner, Jean-François Cesarini ou encore Sonia Krimi, membres du "collectif social démocrate", à l'aile gauche au sein de la majorité.

10 députés en moins depuis le début de la législature

Son ex-groupe politique va compter désormais 303 membres et apparentés, contre 313 au début de la législature. "Dans les derniers mouvements, Albane Gaillot, élue du Val-de-Marne, s'était en septembre mise en retrait du groupe LaREM à l'Assemblée, devenant simple apparentée. Elle se disait déçue des actions en matière d'environnement, de 'justice sociale' et de démocratie interne au sein de LaREM", comme le rappelle l'AFP.



Avant elle en juin, pour "désaccord avec la ligne du mouvement", c'est la députée de la Marne Aina Kuric qui avait quitté le parti, tout en restant également apparentée. Une autre élue, Sandrine Josso, a quitté LaREM en juin pour le groupe Libertés et territoires, car elle ne "trouvait plus le sens initial" de son engagement.