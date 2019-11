publié le 10/11/2019 à 16:00

Le gouvernement a présenté, ce mercredi 6 novembre, son plan immigration voulu comme "un juste équilibre". La mesure la plus emblématique, parmi les 20 exposées, est l'instauration de "quotas" ou "objectifs quantitatifs exclusivement" pour l'immigration professionnelle en fonction de la branche d'activité - et non de la nationalité -, dont l'ampleur doit être déterminée chaque année.

Sur la question des quotas et de l'immigration, Xavier Bertrand rapporte des propos entendus sur le terrain : "En matière d'immigration, on nous a vraiment pris pour des cons". "On est dans une opération de communication et de propagande. Comme si la question des quotas allait tout régler", explique le président de la région Hauts-de-France.

Et d'ajouter : "Derrière la question des quotas, se pose une autre question : est-ce qu'on renonce à former des salariés à ces emplois qui sont disponibles ? Il faut réduire davantage l'immigration économique, tout dépend des besoins (...) Mais ce n'est pas ça qui réglera le problème (...) Le problème de fond en France, c'est que celles et ceux qui n'ont pas de titres pour rester en France, ne repartent pas. Les décisions ne sont pas appliquées".