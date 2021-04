Immigration : "La France se défrancise", estime Philippe de Villiers

publié le 27/04/2021 à 08:24

Après l'attaque de Rambouillet, lors de laquelle une policière a été tuée vendredi par un Tunisien de 36 ans, Philippe de Villiers estime qu'"on ne peut plus dire qu’il n’y a plus de lien entre le terrorisme et l’immigration”. Pour l’ancien président du Mouvement pour la France, et invité de RTL ce mardi 27 avril, l''immigration est le terreau de l'Islam, qui est le terreau de l'islamisme, qui le terreau du terrorisme".

Le Vendéen défend une vision de l'immigration par assimilation. “Il faut apprendre à aimer" notre "histoire", notre “art de vivre” et “notre langue”, affirme l'ancien député européen. “On est en train d’installer en France un damier, un côte à côte” qui “produit ce que l'on voit aujourd’hui”, ajoute-t-il.

Il faut “réinstaller la France en France”, car “la France se défrancise", insiste encore le créateur du Puy du Fou, qui publie un nouvel essai: Le jour d’après (Ce que je ne savais pas… et vous non plus)” chez Albin Michel, dans lequel il fustige la politique de son ancien "ami" Emmanuel Macron. "Quand la vérité est trop cruelle, l’amitié ne compte plus”, assure-t-il.

"On a tout raté”

Le président Macron "n’a pas vu arriver la lutte des races (...), ces gens qui veulent nous décoloniser pour nous recoloniser”, estime-t-il en écho à la théorie complotiste du "grand remplacement". Sur sa gestion de la crise sanitaire, il n'est pas plus indulgent: “c’est une France lunaire dans laquelle nous sommes”, comparant notre pays à l’Italie et l’Espagne qui entament leur déconfinement. “On a raté au début, on a raté à la fin. On a tout raté”.