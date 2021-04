Rentrée scolaire : "L'heure n'est plus à faire des autotests", estime la FCPE

JEAN-CHRISTOPHE MILHET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Crédit Image : JEAN-CHRISTOPHE MILHET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 08:18 | Date : 25/04/2021

Rentrée scolaire : "L'heure n'est plus à faire des autotests", selon Arenas

publié le 25/04/2021 à 10:28

Alors que la rentrée des classes est prévue ce lundi pour les élèves de maternelle et primaire, certains parents sont réticents et refusent même de remettre leurs enfants en classe. En cause toujours, la propagation du virus alors qu'un seul cas avéré de Covid-19 entraînera la fermeture automatique de la classe concernée. Ce dimanche Rodrigo Arenas, coprésident de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) était l'invité de RTL.

"Avec les revirements perpétuels qui ont été faits par le ministère ou par le gouvernement, il y a une très grande défiance. Les parents sont inquiets pour leurs enfants mais aussi pour eux-mêmes", nous dit-il. "On est dans une situation extrêmement compliquée où les inégalités sont en train de se mettre en place".

Le ministre de l'Éducation nationale parle aussi de tests salivaires, d'autotests pour lutter contre la propagation du virus dans les écoles. "C'était il y a 13 mois que c'était efficace parce que le coronavirus n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ils ne sont pas efficaces aujourd'hui par rapport à l'ampleur qu'a prise l'épidémie. L'heure est à la vaccination. L'heure n'est plus à faire des autotests", selon Rodrigo Arenas.