publié le 26/04/2021 à 08:23

"Il n'y aura pas de grand soir des réouvertures", a expliqué Gabriel Attal. Autrement dit, tout ne rouvrira pas en même temps. Invité ce lundi 26 avril sur RTL, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux estime que "tout est préférable à la fermeture. Il vaut mieux rouvrir avec des restrictions sanitaires, plutôt que de rester fermé".

"La situation financière des entreprises commence à être dramatique, la situation psychologique aussi. Il faut que le 15 mai, si possible même le 10 mai avant l'Ascension, on puisse rouvrir, même partiellement", suggère-t-il. Selon le patron du Medef, "on sait faire dans les commerces, on a mis des plexiglas, des systèmes de queues, on met le masque. Les protocoles sont prêts".

"Si c'est les terrasses, ouvrons-les le 10 mai. Psychologiquement, il y a ce grand weekend (de l'Ascension ndlr) qui est important pour tout le monde", poursuit Geoffroy Roux de Bézieux, précisant qu'"on peut territorialiser". "Il faut prendre en compte la circulation du virus. C'est une possibilité, c'est ce qu'ont fait les Allemands depuis le début de la pandémie", ajoute-t-il.