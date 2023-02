Les agressions sur les maires ont grimpé de 47% en 2021. Julien Luya, l'élu de Firminy, une commune située dans le département de la Loire, a été frappé violemment le 29 janvier dernier par des jeunes qui tenaient un point de trafic de drogue. Blessé durant l'altercation, le maire raconte son agression à la sortie d'une assemblée générale.

"Un funeste point de deal", décrit Julien Luya en parlant du lieu de l'agression. Il se souvient de l'agitation et du feu que les jeunes avaient allumé pour se tenir chaud. "Je n'ai pas réfléchi plus que ça, je suis intervenu et le discours moralisateur habituel a porté ses fruits sur une partie du groupe", témoigne-t-il, "sur l'autre partie, moins, ils ont voulu venir un peu faire les malins". L'altercation a commencé par des insultes puis des jets de projectiles, des barres de fer et tout ce qui se trouvait à portée de leurs mains, suivie par ce qu'il décrit comme "une empoignade et une bousculade".



"À 47 ans, j'ai vu que je n'avais plus trop l'âge des empoignades", note-t-il dix jours après l'évènement. Malheureusement, son orgueil ne sera pas le seul "froissé" dans l'incident, il s'en est sorti avec un tendon partiellement sectionné dans le coude, un gros hématome et deux semaines d'ITT.

Pensait-il que la discussion se passerait plus sereinement ?

Pourtant, ce n'est pas la fois que le jeune maire, élu pour la première fois en 2020, intervient sur ce point de deal. Habituellement, les échanges n'en viennent jamais à de telles extrêmes. "Pas dans la joie, dans la bonne humeur, mais au moins, il y a quand même une forme de respect" se souvient-il de ces précédentes expériences. D'après lui, les auteurs de l'agression se sont permis des agissements aussi violent, car il se trouvait seul, mais également puisqu'il est désormais reconnu en tant que maire dans la commune de 17 000 habitants.

Le trafic de drogue sévit-il aussi dans les petites villes ?

Fiminy est une ville plutôt tranquille, où il fait plutôt bon vivre si l'on en croit les propos de son maire. Malgré tout, le trafic de drogue sévit à cause de sa situation géographique. En effet, la commune se trouve au carrefour entre plusieurs bassins de vie et en périphéries de zones commerciale, favorisant le développement de ce commerce illégal d'après Julien Luya. Cette activité souterraine "est vraiment vu comme un travail du quotidien par toutes ces petites mains qui sont dans ce trafic", soutient-il.

Maire, un métier de plus en plus dangereux ?

"Ce danger fait partie du métier, c'est quelque chose qui lui est inhérent", relativise le maire de Firminy. Toutefois, il sent qu'une partie de la population "se soustrait peu à peu de la société et s'adonnent à une activité illégale" afin d'obtenir de l'argent facile. Le non-respect de l'espace public et de la tranquillité de sa petite ville inquiète fortement Julien Luya, qui regrette qu'aucun dialogue ne soit possible.

