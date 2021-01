publié le 15/01/2021 à 19:11

La ville de Paris verra dès lundi 18 janvier l'ouverture de 19 centres de vaccination, et pourra dès lors vacciner les plus de 75 ans (environ 170.000 personnes) et les populations prioritaires. Mais le gouvernement n'a annoncé à la municipalité que la livraison de 10.000 doses de vaccin par semaine dans la capitale. Un nombre insuffisant selon l'adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire.

"Il faudrait de trop longs mois, jusqu'à l'été, pour vacciner 170.000" plus de 75 ans, explique l'élu sur RTL ce vendredi. "Il faut accélérer considérablement les rythmes des livraisons", exhorte Emmanuel Grégoire. "Nous attendons les doses", ajoute-t-il, en assurant que Paris pourra monter en puissance avec l'ouverture des centres.

S'il ne jette pas la pierre au gouvernement, assurant que celui-ci "a entendu", mais il insiste : "Il faut accélérer". "Quand on compare avec les autres pays, on est plus que très en retard. La progressivité est trop lente", illustre Emmanuel Grégoire. L'élu parisien estime que le retard "ne sera pas rattrapé", et que l'attente "c'est de l'espérance de vie" pour certaines personnes.

"C'est du temps perdu pour rien (...) Comptez le nombre moyen de vaccins par habitant, nous sommes très en retard", tonne-t-il. "Les pays qui seront les premiers armés, seront ceux qui pourront redémarrer le plus vite" sur le plan économique.