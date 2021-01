publié le 15/01/2021 à 08:12

Invité de RTL, le président de Moderna, Stéphane Bancel, s'est dit favorable à la vaccination des enfants et adolescents contre la Covid-19 "si on veut vraiment atteindre un effet où on a assez de personnes vaccinées et de personnes qui ont été infectées naturellement pour que ce virus soit sous contrôle".

Pour "qu'on vive avec comme on vit avec la grippe ou d'autres virus respiratoires, je pense que la vaccination des ados est importante", a-t-il expliqué, ajoutant que son laboratoire travaille actuellement sur la question.

"Nous avons démarré une étude chez les 12-17 ans en décembre. On travaille pour avoir les données au printemps de façon à pouvoir retourner aux agences réglementaires afin de leur soumettre les dossiers pour l'extension de la notice, pour descendre jusqu'à 12 ans d'âge", a expliqué Stéphane Bancel.

"Si on pouvait vacciner les collégiens et les lycéens pendant l'été et qu'ils puissent retourner à l'école normalement, ce serait vraiment un grand succès pour les enfants mais aussi pour leurs parents bien sûr", a-t-il conclu.