publié le 14/05/2019 à 19:26

La France a rendu un hommage national, ce mardi 14 mai, aux deux membres des forces spéciales tués en libérant des otages au Burkina Faso. Le président Emmanuel Macron a salué le "sacrifice suprême" de deux "héros" lors d'une cérémonie empreinte d'émotion aux Invalides.



C'est un symbole d'unité nationale naturel et nécessaire, c'est-à-dire à la hauteur du comportement des deux soldats, parce qu'il faut d'abord souligner à quel point ils se sont réellement comportés en héros. La cérémonie a été à la fois grave, solennelle et extraordinairement solidaire.

Le discours d'Emmanuel Macron était ce qu'il devait être : celui d'un chef d'État, et non pas celui d'un chef de parti. Et on a vu, à cette occasion, que, dans les grandes circonstances, la France peut faire preuve d'unité nationale. Malheureusement, uniquement dans les tragédies...

Des héros pour secourir les imprudents

Malgré le symbole d'unité, la controverse sur l'imprudence des otages demeure. Même dans les moments forts, même dans les circonstances qui amènent le respect, il y a toujours des individus pour rapetisser et diviser. Les deux touristes vivront maintenant toute leur vie avec le remord de la mort de ces deux soldats d'exception.



Mais il ne faut pas être hypocrite : les pompiers qui vont au feu, les médecins et les infirmières qui soignent des maladies contagieuses, les gendarmes de haute montagne qui vont à la rescousse de skieurs... risquent tous leur vie à cause de gens qui ont été imprudents, justement comme nos deux soldats. Ce qui en fait des héros.