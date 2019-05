Hommage aux militaires tués au Burkina : deux cagnottes lancées

publié le 14/05/2019 à 12:09

La mort des deux militaires a provoqué un immense élan de soutien. Deux cagnottes ont été lancées en ligne pour venir en aide aux proches de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les deux commandos de Marine tués en libérant des otages au Burkina Faso, dans la nuit du 9 au 10 mai.



La première, intitulée "Cédric et Alain, nos frères d'armes", a été lancée par le commando Hubert, auquel appartenaient les deux soldats. Elle est destinée aux "compagnes et familles de nos frères d'armes, morts au combat, pour la plus noble des causes". Mardi 14 mai, à 11H30, elle avait récolté plus de 105.000 euros.

La seconde, "Pour la famille de notre pote DPP", est à l'initiative d'amis de Cédric de Pierrepont. Elle est destinée à sa mère, pour "l’accompagner dans cet insurmontable coup du sort". Elle a recueilli plus de 28.000 euros.