publié le 31/08/2019 à 03:34

Toucher un héritage en France ça coûte cher et c'est extrêmement long. Le gouvernement souhaite faciliter les donations. Gérald Darmanin a expliqué vendredi 30 août sur RTL qu'avec l'allongement de la durée de vie, on hérite en moyenne à 60 ans, 70 ans voire plus, autrement dit quand on n'en a plus besoin.

C'est pourquoi, le ministre de l'Action et des Comptes publics a proposé d'alléger la fiscalité sur les donations. Ce ne sera pas dans le budget 2020 mais dès que possible, a-t-il indiqué.

Actuellement, lorsque vous faites un don vous payez des taxes en fonction de sa valeur et du lien que vous avez avec le bénéficiaire de la donation. Par exemple, pour une mère qui donne à son enfant un appartement qui coûte moins de 100.000 euros, il n'y aura aucun impôt à payer, seulement les frais de notaire. En revanche, au-delà de cet abattement des 100.000 euros, plus la valeur du don est élevée et plus il est taxé. Si un homme fait un don de 120.000 euros à sa femme, entre l'exonération et une taxe à 20%, la donation coûtera 8.000 euros.

La donation reste un moyen de transmettre des biens de son vivant de manière, en général, avantageuse pour ses proches. Cela coûte moins cher que d'attendre une succession mais certains dons au prix très élevé et qui ne sont pas pour les enfants peuvent être taxés jusqu'à 45%.