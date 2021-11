INVITÉE RTL - Hausse du prix immobilier en Bretagne : une élue dénonce "des espaces uniquement touristiques"

La colère est grandissante, face à un phénomène qui pose déjà problème dans d'autres régions du pays, notamment en Corse et en Île-de-France. Samedi 20 et dimanche 21 novembre, plusieurs manifestations sont attendues en Bretagne, comme à Saint-Malo, Guérande, Morlaix, Roscoff ou encore Belle-Île pour protester contre la montée des prix de l'immobilier.

"Dans les zones tendues, essentiellement sur la Côte et à proximité des grandes métropoles, notamment rennaise, on observe une hausse des prix et une pénurie de biens, à l'achat et à la location", explique Claire Desmares-Poirrier, élue EELV Bretagne. Cette problématique présente "un enjeu très fort pour les gens qui vivent sur place, mais aussi pour les nouveaux arrivants potentiels", poursuit-elle, dénonçant des "territoires qui deviennent des espaces consommés, uniquement touristiques, et où il n'est plus possible de vivre pour les locaux".

Alors que le prix du mètre carré a augmenté de 46% à la Trinité-sur-Mer ou encore de 51% dans certaines zones du Morbihan, accéder à un logement devient inabordable "pour des jeunes actifs qui veulent vivre et travailler au pays", assure Claire Desmares-Poirrier. L'élue évoque également des difficultés dans les zones touristiques, "où il n'y a plus de possibilité de loger les gens qui travaillent sur place pour offrir la prestation touristique", mettant à mal ce secteur.