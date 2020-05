Harcèlement sexuel : une députée LaREM regrette que Trompille ne soit pas exclu

publié le 27/05/2020 à 22:11

Le député de l’Ain Stéphane Trompille a été reconnu coupable de harcèlement sexuel et de licenciement abusif par le tribunal de Bourg-en-Bresse. Il a fait appel. Gilles Le Gendre, président du groupe la République en marche (LaREM) à l'Assemblée l'a mis en retrait le temps de la procédure d'appel. "Je regrette que notre groupe n’ait pas procédé à l’exclusion", a déclaré Laurence Vanceunebrock, députée LaREM de l'Allier sur franceinfo.

"Je suis surprise que le groupe ne soit pas plus enclin à procéder à l’exclusion de quelqu’un qui a commis visiblement des faits répréhensibles", a expliqué Laurence Vanceunebrock, qui appelle a "être plus fermes dans nos prises de décision et donner l’image plus saine d’un groupe qui se veut bienveillant et progressiste."

La députée de l'Allier n'hésite pas à rappeler que "le groupe est enclin à le faire parfois pour des raisons bien différentes", une allusion à l'exclusion de Martine Wonner, députée qui a voté contre le plan de déconfinement, et d'autres.