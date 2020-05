publié le 20/05/2020 à 18:51

Après la création du 9e groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui a fait perdre la majorité absolue à La République en Marche, le coprésident de ce nouveau groupe, Matthieu Orphelin, a avoué avoir subi des "pressions".

Invité sur BFMTV et RMC, ce mercredi 20 mai, le député du Maine-et-Loire a affirmé que certains de ses collègues avaient été soumis à des pressions jusqu'à la dernière minute. "On aurait dû partir un peu plus d'une vingtaine, on est 17, c'est déjà bien", a-t-il expliqué.

Après de longues tractations, ils ne sont finalement que 7 membres du groupe parlementaire LaREM à avoir franchi le pas. "Oui, il y a eu des pressions. (...) Des coups de fil plus ou moins amicaux, des promesses de fonctions ou de tâches à venir, (...) où on leur expliquait comme quoi ça allait pouvoir desservir le pays si jamais ce groupe se créait", a-t-il poursuivi.

"Écologie, démocratie, solidarité", c'est le nom de ce 9e groupe créé mardi 19 mai et porté par les deux ex-"marcheurs" Matthieu Orphelin et Paula Forteza. Il est composé de 17 députés Macronistes et anciens Macronistes.